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Брандл: возможно, Сайнсу отныне придётся играть вспомогательную роль для Леклера

Брандл: возможно, Сайнсу отныне придётся играть вспомогательную роль для Леклера
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Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл выразил мнение, что гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу, вполне возможно, придётся играть вспомогательную роль для товарища по команде Шарля Леклера.

«Уик-энд для Карлоса Сайнса выдался ужасный. Он не сумел завершить солидный круг в квалификации, когда его друг Фернандо Алонсо спровоцировал появление красных флагов, потерпев аварию из-за технических проблем. В итоге он занял девятое место на стартовой решётке. Кроме того, в последнюю минуту ему пришлось поменять руль, что привело к ужасному старту. Затем он продолжил жёсткую борьбу в центре поля на шинах «хард», что в итоге закончилось его вылетом с трассы.

Вполне возможно, что отныне ему придётся играть вспомогательную роль для Леклера. Всё будет зависеть от того, как сложатся дальнейшие заезды и сможет ли он выиграть пару гонок, что ещё всё-таки может случиться», — написал Брандл в своей колонке для Sky Sports.

«Феррари» призвали задвинуть Сайнса. На следующий день ему испортили квалификацию «Феррари» призвали задвинуть Сайнса. На следующий день ему испортили квалификацию
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