Вольф ответил, может ли Хэмилтон завершить карьеру из-за неудач «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что 37-летний Льюис Хэмилтон проведёт в Формуле-1 ещё несколько сезонов.



«Ты можешь уйти, только если тебе больше не нравится то, чем ты занимаешься. А Льюису нравится. Фернандо Алонсо хочет выступать ещё три года. В наши дни спортсмены гораздо лучше следят за своей формой. Есть больше научных данных о питании, здоровье, медицине, и Льюис в фантастической форме. Его стиль жизни сейчас очень дисциплинированный, так что у него впереди ещё много лет.



В Великобритании «пара» значит два, но я из Австрии, а там «пара» значит несколько, и у него впереди ещё несколько лет.



Да и разве это не отличное испытание для него? Он был в «Макларене», затем перешёл в «Мерседес», который тогда не был великим, и выиграл здесь шесть титулов. Сейчас команда допустила ошибки, но он может стать частью её нового роста», — заявил Вольф в интервью Press Association.

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