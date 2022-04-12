Чемпион мира и Европы по картингу сделал заявление по резонансному скандалу с Северюхиным

Многократный чемпион мира и Европы по картингу Лоренцо Трависанутто высказался о скандальной ситуации с российским гонщиком Артёмом Северюхиным. После победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием. Вскоре Артёма лишили итальянской гоночной лицензии.



«В каком странном обществе мы живём. Достаточно ли одной ошибки, чтобы осудить кого-то? Ни капли человечности, всегда приходится выбирать чью-либо сторону, всегда чувствуешь необходимость публично обвинять и подвергать остракизму неправых, даже когда неправ 15-летний подросток, который, вероятно (даже наверняка!), не имел в виду то, во что нас заставляют верить социальные сети. А ведь он так наивно переживал один из лучших моментов своей жизни, который окажется одним из худших.



Пожалуйста, будьте добрыми, помните, что по другую сторону экрана есть такой же человек, как вы. Артём, несомненно, заслуживает шанса открыть и прочитать учебник по истории, а не быть выгнанным из общества», — написал Трависанутто в своих социальных сетях.

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