Водитель машины безопасности ответил Ферстаппену, который сравнил её с черепахой

Бернд Майлендер, водитель сейфти-кара «Астон Мартин», который работал на Гран-при Австралии, отреагировал на слова пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ранее Макс выражал недовольство скоростью его машины во время гонки в Мельбурне.
«Машина безопасности была похожа на черепаху. Невероятно. Я не понимаю, почему мы должны ехать так медленно», — говорил Ферстаппен.
«Я вполне осознаю причину критики со стороны таких гонщиков, как Ферстаппен, но всё-таки я мог сделать немногое. Конечно, приятно, что Шарль это понимает», — приводит слова Майлендера Sky Sports.
Напомним, победителем гонки Гран-при Австралии стал Шарль Леклер («Феррари»). Ферстаппен сошёл с дистанции из-за поломки.
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