Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Водитель машины безопасности ответил Ферстаппену, который сравнил её с черепахой

Водитель машины безопасности ответил Ферстаппену, который сравнил её с черепахой
Комментарии

Бернд Майлендер, водитель сейфти-кара «Астон Мартин», который работал на Гран-при Австралии, отреагировал на слова пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ранее Макс выражал недовольство скоростью его машины во время гонки в Мельбурне.

«Машина безопасности была похожа на черепаху. Невероятно. Я не понимаю, почему мы должны ехать так медленно», — говорил Ферстаппен.

«Я вполне осознаю причину критики со стороны таких гонщиков, как Ферстаппен, но всё-таки я мог сделать немногое. Конечно, приятно, что Шарль это понимает», — приводит слова Майлендера Sky Sports.

Напомним, победителем гонки Гран-при Австралии стал Шарль Леклер («Феррари»). Ферстаппен сошёл с дистанции из-за поломки.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Ферстаппен сравнил машину безопасности «Астон Мартин» с черепахой
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022