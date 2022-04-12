Джордж Расселл: на ближайшее время в разработке у «Мерседеса» нет ничего существенного

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл выразил мнение, что едва ли его команда добьётся прогресса в ближайшее время, однако со временем он придёт.



«К сожалению, на ближайшее время в разработке нет ничего существенного. Изменения не случатся сразу. Нам потребуется некоторое время. Но стоит признать, что наши соперники тоже будут предпринимать то же самое, поэтому с виду будет неясно, что мы добились прогресса, — «Феррари» и «Ред Булл» будут тоже прогрессировать.



И всё-таки я бы хотел отметить, что мы добились большого прогресса. При этом мне кажется, что мы должны сфокусироваться на времени прохождения круга. Ведь мы совсем не сократили отставания от таких игроков, как «Феррари» и «Ред Булл». Мы знаем, что нам предстоит проделать большую работу, но я верю, что мы сможем добиться поставленных целей. Мы знаем, какой потенциал заложен в нашей машине! Конечно, это не произойдёт в одночасье, это не случится уже в следующей гонке, но я действительно верю, что со временем у нас всё получится», — приводит слова Расселла Autosport.