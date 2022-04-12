В «Ред Булл» отправили двигатель Ферстаппена в Японию и определились с датой обновлений

Австрийская команда «Ред Булл» приняла решение отправить двигатель Макса Ферстаппена в Японию для диагностики. Об этом сообщил обозреватель Auto Motor und Sport Майкл Шмидт.
Изначально в гоночном коллективе считали, что проблема связана с топливной системой. Теперь, однако, команда решила проверить и другие версии.
«Они отправили двигатель в Японию. Там команда и собирается посмотреть, не сломался ли он», — сказал Шмидт.
Кроме того, по сведениям обозревателя, в «Ред Булл» намерены внедрить обновления к Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт с 22 по 24 апреля.
Напомним, Ферстаппен сошёл с гонки Гран-при Австралии из-за поломки болида. Победителем заезда стал Шарль Леклер, представляющий «Феррари».
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