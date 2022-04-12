Стало известно, когда «Ред Булл» испытает первый собственный двигатель

Первый силовой агрегат собственного производства «Ред Булл» будет испытан до конца года. Об этом рассказал руководитель австрийской команды Кристиан Хорнер. Сейчас, напомним, гоночный коллектив использует моторы «Хонда» под собственным брендом.



«Мы переедем на новую базу в мае, а к концу года проведём стендовые испытания первого двигателя «Ред Булл». Наши специалисты добились большого прогресса. Это захватывающие времена, и мы являемся свидетелями суперзахватывающего проекта. 2026 год кажется таким далёким, но на самом деле он намного ближе, чем можно представить», — приводит слова Хорнера GPFans.



Ранее Хорнер прокомментировал выступление команды в гонке Гран-при Австралии, где Серхио Перес финишировал вторым, а Макс Ферстаппен был вынужден сойти из-за поломки.

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