Хорнер объяснил, почему «Ред Булл» сохраняет хорошие шансы на титул в нынешнем сезоне Ф-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил мнение, что его команда сохраняет хорошие шансы в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Мы прошли около 10 процентов дистанции чемпионата, так что нам ещё многое предстоит. Обнадёживает, что у нас есть базис для быстрой машины.
«Феррари», как мы могли убедиться, была вне досягаемости в Мельбурне. Эту команду не преследуют проблемы, которые свойственны нам. Очевидно, сейчас нам нужно это понять и решить как можно быстрее, потому что даже в тот день, когда мы были не так быстры, как «Феррари», нам было гарантировано второе место. В первых нескольких гонках Макс потерял 36 очков, а команда — 50. Если принять это во внимание, то станет ясно, что личный зачёт и положение дел в Кубке конструкторов могли бы быть совсем другими. Но впереди ещё огромная часть дистанции, так что главное для нас — побыстрее разобраться с имеющимися проблемами», — приводит слова Хорнера Motorsport Week.
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