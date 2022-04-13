Тото Вольф: большинству болельщиков совершенно всё равно, где Формула-1 проводит гонки

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что большинство болельщиков Формулы-1, которые следят за чемпионатом в социальных сетях и по телевизору, безразлично относится к месту проведения гонок.
«Я думаю, что Стефано Доменикали делает отличную работу в плане открытия новых и интересных мест, которые не только привлекательны с финансовой точки зрения, но и помогают привлечь новую аудиторию. Две новые гонки в Америке – фантастика. Особенно Майами и Лас-Вегас – лучше и быть не может.
Тем не менее, я думаю, что большинству болельщиков, которые следят за Формулой-1 по телевизору или в социальных сетях, совершенно всё равно, где мы проводим гонки. Это моё мнение.
Баку — не традиционная гонка, но это фантастическое место. Поэтому для местных болельщиков важно проводить гонки в таких знаковых местах. И вы также могли видеть это в Мельбурне. Люди с удовольствием смотрели там за гоночным уик-эндом», — приводит слова Вольфа Motorsport-Total.
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