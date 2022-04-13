Хаккинен — о сходах Ферстаппена: на таком уровне вы не можете позволять себе частые сбои

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался по поводу пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена после того, как голландец получил ещё одну механическую поломку на Гран-при Австралии

«Из гонки в Австралии можно многое вынести. Шарль Леклер полностью контролировал ситуацию и после гонки сказал, что машина была великолепна, она помогает ему обеспечивать действительно стабильные выступления. Это то, чего хочет любой топ-пилот — машина, которая быстра от старта до финиша и отвечает на все ваши действия.

Важно то, что в начале сезона Шарль одержал две победы и занял одно второе место в первых трёх Гран-при, в то время как Макс Ферстаппен одержал одну победу и дважды даже не финишировал. На таком уровне вы не можете позволить себе постоянные технические сбои. Макс очень недоволен», — написал Хаккинен в своей колонке для Unibet.