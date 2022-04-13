Леклер: нам будет сложно соответствовать темпам развития «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, что перед его командой стоит задача развивать свой болид так же быстро, как это делает «Ред Булл».
«Не отстать от «Ред Булл» в плане развития будет сложно, но мы уже проделали отличную работу и будем прогрессировать дальше, нам нельзя отставать. У нас есть некоторые разработки, и я уверен, что они пойдут в правильном направлении. Так что я не хочу слишком концентрироваться на других командах, мы должны сосредоточиться на себе.
Первое место после трёх гонок? Я бывал в такой ситуации в младших категориях, но оказаться в такой ситуации в Формуле-1 значит очень многое. Особенно после последних нескольких лет, и особенно с такой командой, как «Феррари». Так что ощущения невероятные.
Очевидно, что менталитет немного изменился по сравнению с прошлыми двумя годами, потому что теперь я знаю, что у меня есть машина, с которой можно побеждать, и мне не нужно прыгать выше головы или делать что-то особенное и впечатляющее, чтобы бороться за победу, потому что я знаю, что всё дело в машине, и я просто должен делать свою работу», — приводит слова Леклера RaceFans.
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