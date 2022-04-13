Пиастри: не хочу вечно быть резервным пилотом, я заслужил участвовать в Формуле-1

Резервный пилот «Альпин» Оскар Пиастри высказался по поводу своей роли в команде.
«Конечно, план состоит в том, чтобы участвовать в гонках в ближайшее время. Надеюсь, это произойдёт в следующем году. Я не хочу вечно быть резервным пилотом, если честно. Да, я не против быть резервистом, но только на этот год. Я определенно хочу участвовать в Формуле-1 в следующем году и думаю, что заслужил это.
Результаты Альпин в Австралии? Это было тяжело для команды, у нас был хороший темп, но мы не смогли его использовать. Фернандо мог спокойно квалифицироваться четвёртым. А саму гонку полностью испортил автомобиль безопасности. В итоге Эстебану удалось занять седьмое место, но есть ощущение, что мы могли бы добиться большего», – приводит слова Пиастри Sky Sports.
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