Леклер: сейчас «Феррари» очень важно не оказывать на себя лишнего давления

Пилот Шарль Леклер считает, что «Феррари» не должна допустить, чтобы повышенное внимание к команде вызвало дополнительное давление сейчас, когда она с приличным отрывом лидирует в Формуле-1.
«Очевидно, что хорошо быть в лидерах чемпионата. Разрыв в 34 очка — это всегда хорошо, где бы вы ни находились в календаре, но пока я не хочу слишком много думать о долгосрочной борьбе.
Этап в Италии будет невероятным, но нам нужно подойти к гоночному уик-энду так же, как мы подошли к первым трём этапам. Я думаю, что очень важно не оказывать на себя лишнего давления и не пытаться переусердствовать. Мы работаем как команда очень хорошо с начала сезона, и нам просто нужно продолжать делать свою работу, как мы делали это в начале сезона», — приводит слова Леклера Autosport.
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