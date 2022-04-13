«Будто все мои страхи снова вернулись». Култхард сравнил Леклера с Шумахером
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Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард сравнил пилота «Феррари» Шарля Леклера с легендарным Михаэлем Шумахером, с которым шотландец соревновался во время своей карьеры.
«У меня была небольшая дрожь, я вспомнил времена, когда Михаэль доминировал в «Феррари». Будто все мои страхи снова вернулись.
Мы должны признать, что Леклер — качественный гонщик и отличный парень. В «Феррари» очень упорно трудились, а Маттиа Бинотто просто замечательно справлялся с давлением, которое на него оказывалось в связи с неудачными результатами команды в последние пару лет. Выступление Леклера в Мельбурне было действительно доминирующим. Это впечатляет», — приводит слова Култхарда GPFans.
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