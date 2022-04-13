«Мечта жизни исполнена». Хюлькенберг стал владельцем бара в Германии

Гонщик «Астон Мартин» Нико Хюлькенберг рассказал о том, что он стал владельцем одного из баров в Германии.

«Мечта жизни исполнена – стать владельцем бара. Безусловно, это особенное заведение, поскольку это лишь небольшая часть моего нового большого проекта, которым я занимаюсь в моём родном регионе недалеко от Кёльна.



Вместе с Олли, моим деловым партнёром, мы приобрели старую мельницу, реконструировали её и превратили в место, где всегда можно отмечать разные события.



Это было нелегко, потому что мельнице более 200 лет и она находится под защитой государства как исторический памятник. К тому же она расположена на территории заповедника. Но весь участок теперь выглядит очень симпатично, и начиная с этого года там можно устраивать свадьбы, корпоративные мероприятия, проводить всякие вечеринки и прочие события», — написал Хюлькенберг в своих социальных сетях.