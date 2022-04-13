Вильнёв: сегодняшняя «Феррари» — это новый «Мерседес»

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв высказался по поводу итальянской команды Формулы-1 «Феррари», которая успешно начала сезон-2022.

«В Италии меня часто спрашивают: «Неужели это тот самый год, когда они наконец-то победят? Это действительно произойдёт?». Они сами в это верят с трудом и постоянно думают о том, когда же всё пойдёт не так. Они привыкли к этому после стольких лет неудач с Фернандо Алонсо и Себастьяном Феттелем. Но «Феррари» очень быстра, фактически это новый «Мерседес»!

Что касается «Ред Булл», то, конечно, они разочарованы началом сезона. У них быстрая машина, но ею трудно управлять. «Феррари» немного быстрее, легче в управлении и легче в настройке. Это психологически тяжело для австрийской команды. Они привыкли преследовать «Мерседес», но теперь они чемпионы. Это создаёт ещё одно давление», — приводит слова Вильнёва PlanetF1.