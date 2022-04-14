Роберт Шварцман опубликовал мотивирующий пост в соцсетях

Тест-пилот «Феррари» в Формуле-1, россиянин Роберт Шварцман опубликовал новый пост в своих социальных сетях.
«Продолжай верить, продолжай атаковать, продолжай бороться. Цитаты от Роба», — подписал фотографию Роберт Шварцман.
Напомним, по итогам сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. «Феррари» назначила его тест-пилотом, однако пока неизвестно, не повлияет ли на будущее Шварцмана ситуация на Украине.
В преддверии сезона-2022 Шварцман принял участие в частных тестах «Феррари» во Фьорано. В общей сложности Шварцман за время испытаний во Фьорано проехал 165 кругов или 492 километра.
Ожидается, что Шварцман может в этом сезоне принять участие в пятничных тренировках Формулы-1.
- 14 апреля 2022
-
01:06
-
00:55
- 13 апреля 2022
-
23:08
-
22:01
-
20:48
-
20:02
-
19:07
-
17:51
-
16:24
-
15:47
-
14:33
-
13:49
-
12:43
-
11:49
-
10:57
-
09:47
-
01:36
-
00:42
- 12 апреля 2022
-
23:44
-
22:47
-
21:52
-
20:34
-
19:23
-
19:08
-
18:36
-
17:53
-
17:45
-
17:19
-
17:14
-
17:04
-
17:00
-
16:53
-
16:52
-
16:45
-
16:38