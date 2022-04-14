Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Роберт Шварцман опубликовал мотивирующий пост в соцсетях

Роберт Шварцман опубликовал мотивирующий пост в соцсетях
Комментарии

Тест-пилот «Феррари» в Формуле-1, россиянин Роберт Шварцман опубликовал новый пост в своих социальных сетях.

«Продолжай верить, продолжай атаковать, продолжай бороться. Цитаты от Роба», — подписал фотографию Роберт Шварцман.

Напомним, по итогам сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. «Феррари» назначила его тест-пилотом, однако пока неизвестно, не повлияет ли на будущее Шварцмана ситуация на Украине.

В преддверии сезона-2022 Шварцман принял участие в частных тестах «Феррари» во Фьорано. В общей сложности Шварцман за время испытаний во Фьорано проехал 165 кругов или 492 километра.

Ожидается, что Шварцман может в этом сезоне принять участие в пятничных тренировках Формулы-1.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022