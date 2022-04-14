Палмер: Сайнс не заслуживает такого отставания от Леклера. Много вещей пошло против него

Бывший гонщик Формулы-1 Джолион Палмер считает, что пилот «Феррари» Карлос Сайнс должен проявить себя в ближайших гонках, иначе команда начнёт делать ставку в первую очередь на его партнёра Шарля Леклера.
«Теперь Сайнс отстаёт от своего партнера по команде и лидера чемпионата Шарля Леклерка на 38 очков. Он не заслуживает такого большого отставания. Так много вещей просто пошло против него.
Кажется, что он превращается в гонщика номер два в «Феррари», а ведь все могло быть совсем по-другому. Я не думаю, что разница в результатах между двумя гонщиками отражает разницу между ними на самом деле. Он должен ответить в ближайшее время, иначе команда начнёт делать ставку на Леклера, так как у них появится отличный шанс выиграть этот чемпионат», — приводит слова Палмера PlanetF1.
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