Источник: по крайней мере четыре новые компании заявляют о своём желании участвовать в Ф-1

Авторитетный журналист Джо Сейвуд рассказал о том, что сразу четыре компании сейчас претендуют на то, чтобы заявить свою команду в Формулу-1.
«Сегодня по крайней мере четыре компании заявляют о своём желании участвовать в Формуле-1. Помимо Андретти, есть одна компания из Монако, одна, основанная на уже существующей команде Формулы-2, и ещё одна, которую я не могу обсуждать, потому что я согласился ничего не говорить, на основании того, что я могу получить более подробную информацию, когда это произойдет (вероятно, я буду облапошен).
Возможно, есть и другие, о которых я не слышал. Проблема во всём этом заключается в том, что амбиции бесплатны, но для создания команды Формулы-1 требуется что-то в районе $ 1 млрд. Вы можете сделать это по-другому (как показала компания «Хаас»), но Джин Хаас — миллиардер, и поэтому есть страховочная сетка.
Андретти стал говорить больше, чем положено для таких проектов, поскольку обычно лучше не говорить слишком много и держать всё в тайне до тех пор, пока не будет обеспечено участие.
Этот процесс довольно сложный, но первый шаг, который необходимо сделать, — это согласие Формулы-1 и ФИА с тем, что новая команда достойна места в чемпионате. Здесь возникают большие сложности, потому что необходимо учитывать влияние новых команд на все заинтересованные стороны в спорте. Например, промоутерам гонок может потребоваться строительство новых объектов, поскольку существующие гаражи/паддоки не справляются с большим количеством машин», — написал Сейвуд в своём блоге.
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