«Хаас» отказался вернуть «Уралкалию» $ 13 млн и потребовал дополнительную компенсацию

Команда Формулы-1 «Хаас» отклонила требование бывшего титульного спонсора, «Уралкалия», о возврате $ 13 млн, которые уже были выплачены перед началом сезона, а также настояла на дополнительной компенсации в размере $ 8,6 млн за «упущенную выгоду». Об этом сообщает Motorsport.

Американская команда настаивает на том, что она имела право расторгнуть сделку из-за пункта в спонсорском соглашении, который гласит, что «Уралкалий» должен не «наносить ущерб, не высмеивать и не снижать общественную репутацию, добрую волю и благоприятный имидж «Хааса».



«Хаас» утверждает, что связи Дмитрия Мазепина с Кремлём, а также санкции, введённые Европейским союзом, привели пункт о нарушении репутации в действие. Стоит отметить, что на момент расторжения контракта ни Европейский Союз, ни другие стороны не ввели никаких санкций против России.

«Согласно единодушному мнению правоведов и прецедентному праву, сторона, которая расторгает договор из-за нарушения другой стороны, не обязана возвращать такой стороне то, что она уже получила по договору», — говорится в письме американской команды.