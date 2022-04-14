ФИА ответила на критику Ферстаппена в адрес скорости сейфти-кара

ФИА опубликовала заявление по поводу автомобилей безопасности. Напомним, ранее пилот «Ред Булл» раскритиковал сейфти-кар на Гран-при Австралии за слишком медленный темп.
«В свете недавних комментариев относительно темпа работы автомобиля безопасности Формулы-1, ФИА хотела бы ещё раз подчеркнуть, что основной функцией автомобиля безопасности Формулы-1 является, конечно, не абсолютная скорость, а безопасность гонщиков, маршалов и официальных лиц.
Процедуры автомобиля безопасности учитывают множество целей, в зависимости от конкретного инцидента,
включая требование «сгруппировать» поле, провести переговоры безопасного восстановления инцидента или мусора на трассе и отрегулировать темп в зависимости от восстановительных работ, которые могут быть в другой части трассы.
Поэтому скорость автомобиля безопасности обычно диктуется контролем гонки, и не ограничивается возможностями автомобилей безопасности, которые представляют собой изготовленные на заказ высокопроизводительные автомобили, подготовленные двумя ведущими мировыми производителями, оборудованные, чтобы постоянно справляться с изменчивыми условиями трассы и управляемые опытными и способными гонщиками и водителями.
Влияние скорости автомобиля безопасности на характеристики следующих за ним автомобилей является второстепенным фактором, поскольку влияние одинаково для всех участников, которые, как и всегда, несут ответственность за безопасное вождение в любое время в соответствии с условиями своего автомобиля и трассы», — говорится в заявлении ФИА.
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