ФИА ответила на критику Ферстаппена в адрес скорости сейфти-кара

ФИА опубликовала заявление по поводу автомобилей безопасности. Напомним, ранее пилот «Ред Булл» раскритиковал сейфти-кар на Гран-при Австралии за слишком медленный темп.

«В свете недавних комментариев относительно темпа работы автомобиля безопасности Формулы-1, ФИА хотела бы ещё раз подчеркнуть, что основной функцией автомобиля безопасности Формулы-1 является, конечно, не абсолютная скорость, а безопасность гонщиков, маршалов и официальных лиц.



Процедуры автомобиля безопасности учитывают множество целей, в зависимости от конкретного инцидента,

включая требование «сгруппировать» поле, провести переговоры безопасного восстановления инцидента или мусора на трассе и отрегулировать темп в зависимости от восстановительных работ, которые могут быть в другой части трассы.



Поэтому скорость автомобиля безопасности обычно диктуется контролем гонки, и не ограничивается возможностями автомобилей безопасности, которые представляют собой изготовленные на заказ высокопроизводительные автомобили, подготовленные двумя ведущими мировыми производителями, оборудованные, чтобы постоянно справляться с изменчивыми условиями трассы и управляемые опытными и способными гонщиками и водителями.



Влияние скорости автомобиля безопасности на характеристики следующих за ним автомобилей является второстепенным фактором, поскольку влияние одинаково для всех участников, которые, как и всегда, несут ответственность за безопасное вождение в любое время в соответствии с условиями своего автомобиля и трассы», — говорится в заявлении ФИА.