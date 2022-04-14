В «Альпин» считают, что их мотор уступает лучшему в Формуле-1 всего 10 лошадиных сил

Руководитель команды «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал, что он доволен силовой установкой Renault и тем, сколько лошадиных сил она прибавила по сравнению с конкурентами.

«Мы думаем, что сделали шаг вперёд в отношении силовой установки и, вероятно, находимся в 10 лошадиных силах от лидеров чемпионата. Всё это хорошо и сильно обнадёживает.

Это позволяет нам тесно сотрудничать с нашей командой, связанной с силовой установкой, и думать об изменениях в структуре шасси. Теперь только от нас зависит дальнейшее развитие A522.

Судя по тому, что я видел в первых нескольких гонках, интерес к этой Формуле-1 очень велик. Две команды выиграли гонки, и это хорошо. Мерседес ещё не побеждал, но занимает второе место в Кубке конструкторов. Ещё одна хорошая вещь. Сейчас середине будет много борьбы, много пилотов будут стараться выделиться и стать лучшими в этой группе. Мы сделаем всё, чтобы стать лучшей командой в этой части классификации», — приводит слова Зафнауэра Motorsport Italia.