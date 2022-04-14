Жители Майами вновь потребовали запретить Гран-при Формулы-1

Жители Майами во главе с бывшим комиссаром округа Дейдом Бетти Фергюсоном пытаются добиться отмены Гран-при Формулы-1 из-за слишком сильного шума. Об этом сообщает портал GPFans.

В иске объясняется, что уровень шума от гонки «вызовет серьёзные нарушения и причинит физический вред жителям Майами Гарденс». По оценкам, шум от гонки будет достигать 97 децибел в домах в радиусе 3 км от стадиона, где будет проходить гонка.



Адвокаты каждой из сторон считают, что судья не должен предпринимать шаги, которые могут помешать проведению мероприятия до того, как городские власти решат, выдавать ли гонке разрешение на проведение специальных мероприятий.

Напомним, Гран-при Майами впервые состоится уже 8 мая.