Хэмилтон захотел получить гражданство Бразилии

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что хотел бы получить паспорт гражданина Бразилии.
«Я бы хотел проводить больше времени здесь, в Бразилии. В вашей стране великолепная культура. Я пока был только в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, но я бы хотел встретить здесь Рождество, Новый год, провести больше времени. Неймар каждый год приглашает меня сюда, то же самое делает сёрфер Габриэль Медина. К сожалению, пока у меня не было такой возможности, но я уже жду свой бразильский паспорт», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.
Ранее один из конгрессменов Сан-Паулу внёс на рассмотрение парламента страны вопрос о предоставлении британцу почётного гражданства.
На прошлогоднем Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон после финиша проехал по трассе с бразильским флагом в руке и вышел с ним на церемонию награждения.
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