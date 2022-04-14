Франц Тост рассказал, когда Мик Шумахер будет готов к переходу в «Феррари»

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост оценил перспективу возможного перехода Мика Шумахера, сына семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера в «Феррари».



«Формула-1 — невероятно сложный вид спорта. Пилотам требуется не менее трёх лет обучения пилотированию на высочайшем уровне. Джорджу Расселлу и Шарлю Леклеру тоже потребовалось время. У Мика есть необходимые навыки для перехода в «Феррари». Но сначала он должен начать постоянно побеждать своего напарника Кевина Магнуссена и добиться успеха с «Хаасом». Сейчас он должен просто работать», — приводит слова Франца Тоста F1-Insider.



В сезоне-2022 после трёх гонок Мик не набрал ни одного очка, его напарник Кевин Магнуссен за первые две гонки набрал 12 зачётных баллов.