Бергер и Зурер назвали человека, который помог прорыву «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Марк Зурер считает, что конструктор «Феррари» Рори Бирн оказал огромное влияние на производительность машины «Феррари».
«Продление контракта с Рори Бирном звучит как огромная благодарность. Есть ощущение, что Бирн отлично справился со своей ролью. «Феррари» этого года имеет характеристики, схожие с «Феррари» времён Шумахера. Она быстра везде, в любых условиях. У машины отличное сцепление с дорогой и всегда максимально эффективное использование шин. Это фирменная подпись Бирна», — цитирует Марка Зурера Auto Bild.
Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер считает, что влияние Бирна на производительность машины было очень большим.
«В своём роде Рори Бирн такой же гений, как и Ньюи. Ещё в 80-х мы сталкивались с проблемами с так называемым дельфинированием. Бирн — это гарантия того, что «Феррари» останется на высочайшем уровне на протяжении всего сезона», — цитирует Бергера GrandPX.news.
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