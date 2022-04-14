Пьер Гасли поддержал Эммануэля Макрона

Французский гонщик Пьер Гасли подписался под открытым письмом спортсменов против возможного крайне правого поворота в политике его страны и в поддержку действующего президента Эммануэля Макрона.



«Спорт и ценности олимпизма, в которые мы верим, состоят из дружбы и уважения, они являются местом для разнообразия. Это отвергает всяческую дискриминацию. Поэтому мы верим в спорт, братский и инклюзивный, и стремимся не допустить, чтобы нашу нацию возглавил президент, олицетворяющий полную противоположность. Именно поэтому мы призываем голосовать за Эммануэля Макрона 24 апреля», — гласит текст открытого письма.



Напомним, по итогам первого тура выборов во Франции Эммануэль Макрон и лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен вышли во второй тур.