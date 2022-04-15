Тимо Глок: в какой-то момент у Себастьяна Феттеля может закончиться терпение

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказался о ситуации в «Астон Мартин».



«Могу себе представить, что в какой-то момент у Себастьяна Феттеля закончится терпение. Он знает, сколько времени нужно команде, чтобы выбраться из такой ямы. Так что возникает логичный вопрос: захочет ли он обрекать себя на это? Теперь нужно дождаться следующих гонок. Так мы увидим, сможет ли он найти мотивацию и какое решение примет о своём будущем.



Единственные, кто заслуживает похвалы в «Астон Мартин», это механики, которые изо всех сил старались снова и снова возвращать машины на трассу. И Феттель, и Стролл провели уик-энд из ряда вон плохо и допустили много ошибок. Особенно меня поразила нелепая авария Стролла с Латифи – такого просто быть не может!» — приводит слова Глока Speedweek.