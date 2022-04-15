Тимо Глок: в какой-то момент у Себастьяна Феттеля может закончиться терпение

Бывший гонщик Формулы-1 Тимо Глок высказался о ситуации в «Астон Мартин».
«Могу себе представить, что в какой-то момент у Себастьяна Феттеля закончится терпение. Он знает, сколько времени нужно команде, чтобы выбраться из такой ямы. Так что возникает логичный вопрос: захочет ли он обрекать себя на это? Теперь нужно дождаться следующих гонок. Так мы увидим, сможет ли он найти мотивацию и какое решение примет о своём будущем.
Единственные, кто заслуживает похвалы в «Астон Мартин», это механики, которые изо всех сил старались снова и снова возвращать машины на трассу. И Феттель, и Стролл провели уик-энд из ряда вон плохо и допустили много ошибок. Особенно меня поразила нелепая авария Стролла с Латифи – такого просто быть не может!» — приводит слова Глока Speedweek.
- 15 апреля 2022
-
00:19
-
00:14
- 14 апреля 2022
-
22:04
-
20:54
-
19:58
-
19:02
-
18:02
-
16:19
-
15:54
-
14:53
-
13:40
-
13:34
-
12:23
-
11:56
-
10:52
-
09:38
-
01:06
-
00:55
- 13 апреля 2022
-
23:08
-
22:01
-
20:48
-
20:02
-
19:07
-
17:51
-
16:24
-
15:47
-
14:33
-
13:49
-
12:43
-
11:49
-
10:57
-
09:47
-
01:36
-
00:42
- 12 апреля 2022
-
23:44