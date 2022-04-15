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Хаккинен: Хэмилтон раздражён сложившейся ситуацией. Сложно смириться с проигрышем Расселлу

Хаккинен: Хэмилтон раздражён сложившейся ситуацией. Сложно смириться с проигрышем Расселлу
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Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен высказался о соперничестве пилотов «Мерседеса», Льюиса Хэмилтона и Джорджа Расселла, в новом сезоне «Королевских гонок».

«Ситуация для Льюиса трудная, и это очевидно. Джордж Расселл пришёл в команду не для того, чтобы быть вторым номером или проигрывать. Он желает показывать свой максимум и делает всё, чтобы однажды стать чемпионом. Этот парень не пасует перед семикратным чемпионом.

Гонка в Австралии получилась для Льюиса тяжёлой, я бы сказал очень тяжелой. Команда показала хороший результат. Хотя, конечно, не тот, на который рассчитывала. И я уверен, что Льюиса раздражает сложившаяся ситуация. Сложно смириться с проигрышем Расселлу», — сказал Хаккинен в интервью на канале Unibet в YouTube.

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