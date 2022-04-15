«Нужно сделать это именно сейчас». Льюис Хэмилтон — об исправлении ситуации в «Мерседесе»
Поделиться
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил за улучшения, которые, по его мнению, команде необходимы прямо сейчас.
«Нужно добиться улучшения в тех областях, которые этого требуют. И нам это нужно сделать именно сейчас. Я буду делать всё, чтобы этот вопрос не выпадал из повестки. Сейчас в моих планах созваниваться со многими спонсорами, боссами и делать всё, чтобы команда была максимально сплочена. Нам нужны некоторые улучшения, и для этого потребуется всеобщая поддержка», — приводит слова Хэмилтона GPFans.
В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает пятое место. В активе семикратного чемпиона 28 очков.
Ранее о соперничестве Хэмилтона и Джорджа Расселла мыслями поделился двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен.
Комментарии
- 15 апреля 2022
-
12:05
-
11:16
-
10:41
-
09:58
-
00:19
-
00:14
- 14 апреля 2022
-
22:04
-
20:54
-
19:58
-
19:02
-
18:02
-
16:19
-
15:54
-
14:53
-
13:40
-
13:34
-
12:23
-
11:56
-
10:52
-
09:38
-
01:06
-
00:55
- 13 апреля 2022
-
23:08
-
22:01
-
20:48
-
20:02
-
19:07
-
17:51
-
16:24
-
15:47
-
14:33
-
13:49
-
12:43
-
11:49
-
10:57
Партнерский контент