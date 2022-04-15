«Нужно сделать это именно сейчас». Льюис Хэмилтон — об исправлении ситуации в «Мерседесе»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выступил за улучшения, которые, по его мнению, команде необходимы прямо сейчас.

«Нужно добиться улучшения в тех областях, которые этого требуют. И нам это нужно сделать именно сейчас. Я буду делать всё, чтобы этот вопрос не выпадал из повестки. Сейчас в моих планах созваниваться со многими спонсорами, боссами и делать всё, чтобы команда была максимально сплочена. Нам нужны некоторые улучшения, и для этого потребуется всеобщая поддержка», — приводит слова Хэмилтона GPFans.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Хэмилтон в настоящее время занимает пятое место. В активе семикратного чемпиона 28 очков.

Ранее о соперничестве Хэмилтона и Джорджа Расселла мыслями поделился двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен.