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Эксперт: странно, что «Хаас» хочет дополнительных денег от «Уралкалия»

Эксперт: странно, что «Хаас» хочет дополнительных денег от «Уралкалия»
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Норвежский эксперт Формулы-1 Хеннинг Исдал поделился мыслями относительно финансового спора между командой «Хаас» и её бывшим спонсором, российской компанией «Уралкалий». Ранее стало известно, что американский гоночный коллектив отклонил требование «Уралкалия» о возврате $ 13 млн, которые были выплачены перед началом сезона. Более того, «Хаас» настоял на дополнительной компенсации в размере $ 8,6 млн за «упущенную выгоду».

«Немного странно, что они хотят денег от российской компании, но таков уж контракт, и они должны его придерживаться», — приводит слова Исдала издание NRK.

Напомним, «Хаас» расторг контракт с российским пилотом Никитой Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. По этой же причине американская команда разорвала контракт с «Уралкалием».

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