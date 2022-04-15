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«Это поможет». В «Мерседесе» рассказали о шаге, который впервые опробовали на ГП Австралии

«Это поможет». В «Мерседесе» рассказали о шаге, который впервые опробовали на ГП Австралии
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Во время гонки Гран-при Австралии команда «Мерседес» приняла решение оставить на болиде Льюиса Хэмилтона специальные датчики, которые, как правило, снимают перед квалификацией и воскресным заездом, чтобы избавиться от лишнего веса. На такой шаг «Мерседес» пошёл для того, чтобы выяснить, как лучше повысить производительность автомобиля.

«После первых двух гонок мы сделали вывод, что у нас было слишком много вопросов, на которые мы не можем найти ответы. Обычно мы даже не задумывались о том, чтобы убирать такие датчики. Но это особенный год, и у машины избыточный вес. И сейчас я могу сказать, что Льюис проделал великолепную работу, проведя гонку с этими датчиками. Мы получили хорошие данные, которые помогут нам двигаться вперёд», — приводит слова стратега «Мерседеса» Джеймса Воулса RacingNews365.

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