Представлена информация о планах «Феррари» по полному устранению проблемы дельфинирования

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» в настоящее время ведёт работу над новой спецификацией днища, чтобы устранить проблему дельфинирования. Кроме того, в планах гоночного коллектива усовершенствовать заднюю подвеску, что в полной мере позволит избавиться от этого дефекта. Об этом в своём «твиттере» рассказал журналист Джулиано Лучес.



Предполагается, что новинки можно будет ждать во второй половине сезона.



В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 «Феррари» в настоящее время занимает первое место, имея в активе 104 очка. На втором месте с 65 баллами «Мерседес». Тройку сильнейших замыкает «Ред Булл» (55).



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