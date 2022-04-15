Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Представлена информация о планах «Феррари» по полному устранению проблемы дельфинирования

Представлена информация о планах «Феррари» по полному устранению проблемы дельфинирования
Комментарии

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» в настоящее время ведёт работу над новой спецификацией днища, чтобы устранить проблему дельфинирования. Кроме того, в планах гоночного коллектива усовершенствовать заднюю подвеску, что в полной мере позволит избавиться от этого дефекта. Об этом в своём «твиттере» рассказал журналист Джулиано Лучес.

Предполагается, что новинки можно будет ждать во второй половине сезона.

В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 «Феррари» в настоящее время занимает первое место, имея в активе 104 очка. На втором месте с 65 баллами «Мерседес». Тройку сильнейших замыкает «Ред Булл» (55).

Ранее бывшие пилоты «Королевских гонок» Марк Зурер и Герхард Бергер назвали человека, который помог прорыву «Феррари».

Новость по теме
Бергер и Зурер назвали человека, который помог прорыву «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022