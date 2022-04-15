Представлена информация о планах «Феррари» по полному устранению проблемы дельфинирования
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Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» в настоящее время ведёт работу над новой спецификацией днища, чтобы устранить проблему дельфинирования. Кроме того, в планах гоночного коллектива усовершенствовать заднюю подвеску, что в полной мере позволит избавиться от этого дефекта. Об этом в своём «твиттере» рассказал журналист Джулиано Лучес.
Предполагается, что новинки можно будет ждать во второй половине сезона.
В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 «Феррари» в настоящее время занимает первое место, имея в активе 104 очка. На втором месте с 65 баллами «Мерседес». Тройку сильнейших замыкает «Ред Булл» (55).
Ранее бывшие пилоты «Королевских гонок» Марк Зурер и Герхард Бергер назвали человека, который помог прорыву «Феррари».
Новость по темеБергер и Зурер назвали человека, который помог прорыву «Феррари»
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