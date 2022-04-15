Шарль Леклер: я буду допускать ошибки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился впечатлениями от выступления в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Старт сезона не мог сложиться лучше, разве что я бы занял ещё и первое место в Джидде! Но согласен, слишком уж жадничать не стоит. На самом деле всё складывается так, как я того и желал. Сейчас в моих мыслях продолжать в том же духе вплоть до самого конца сезона. Важно, чтобы мы не совершали много ошибок и всегда были в лидерах.
Пока у нас всё идёт хорошо, но за плечами всего три гонки. Конечно, я буду допускать ошибки, потому что это, в конце концов, случается со всеми. Я просто должен минимизировать их количество», — приводит слова Леклера RacingNews365.
Леклер в настоящее время возглавляет личный зачёт пилотов Формулы-1. В активе монегаска 71 очко.
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