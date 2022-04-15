В «Мерседесе» не уверены, что смогут догнать «Феррари»

Представитель «Мерседеса» признался, что команда сможет решить до конца года проблему с дельфинированием, однако вряд ли сумеет вернуться в борьбу за победу.



«Мы провели более сотни экспериментов с настройками машины, дорожным просветом, положением закрылков, разными конфигурациями заднего крыла. Но пока мы не видим признаков разрешения проблемы. Это сложная задача. Мы смогли немного уменьшить эффект дельфинирования, пилотов полностью устраивает нынешнее положение вещей в этом вопросе.



Но, как ни странно, «Ред Булл» избавился от дельфинирования благодаря обновлению аэродинамики. Конечно, мы решим эту проблему до конца года, но было бы слишком самонадеянно говорить, что мы будем так же хороши, как «Феррари». Их машина быстра на любой трассе, нам предстоит многое сделать, чтобы догнать их. Лучшее, что мы сейчас можем сделать, — приблизиться к ним на полсекунды», — цитирует представителя «Мерседеса» Auto Motor und Sport.