Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес рассказал, что помогло ему добиться прогресса

Перес рассказал, что помогло ему добиться прогресса
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что помогло ему добиться прогресса перед сезоном-2022.

«Думаю, главное отличие от прошлого сезона в том, что мы начали с нуля. Не забывайте, что до нынешнего года технические правила не менялись на протяжении трёх лет. Когда вы меняете команду, и при стабильном регламенте довольно сложно сразу адаптироваться.

Но начинать с нуля — это другое дело. Сейчас все разбираются, как правильно управлять этими машинами. Я не думаю, что все на сто процентов довольны болидами. То же самое и с командами — есть огромное пространство для прогресса», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.

После трёх гонок Перес идёт на четвёртом месте в личном зачёте, имея в своём активе 30 очков.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022