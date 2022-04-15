Перес рассказал, что помогло ему добиться прогресса
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что помогло ему добиться прогресса перед сезоном-2022.
«Думаю, главное отличие от прошлого сезона в том, что мы начали с нуля. Не забывайте, что до нынешнего года технические правила не менялись на протяжении трёх лет. Когда вы меняете команду, и при стабильном регламенте довольно сложно сразу адаптироваться.
Но начинать с нуля — это другое дело. Сейчас все разбираются, как правильно управлять этими машинами. Я не думаю, что все на сто процентов довольны болидами. То же самое и с командами — есть огромное пространство для прогресса», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.
После трёх гонок Перес идёт на четвёртом месте в личном зачёте, имея в своём активе 30 очков.
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