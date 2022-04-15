Пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал, что помогло ему добиться прогресса перед сезоном-2022.



«Думаю, главное отличие от прошлого сезона в том, что мы начали с нуля. Не забывайте, что до нынешнего года технические правила не менялись на протяжении трёх лет. Когда вы меняете команду, и при стабильном регламенте довольно сложно сразу адаптироваться.



Но начинать с нуля — это другое дело. Сейчас все разбираются, как правильно управлять этими машинами. Я не думаю, что все на сто процентов довольны болидами. То же самое и с командами — есть огромное пространство для прогресса», — приводит слова Серхио Переса RacingNews365.

После трёх гонок Перес идёт на четвёртом месте в личном зачёте, имея в своём активе 30 очков.