«Альпин» планирует крупный пакет обновлений на этап в Имоле
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Босс «Альпин» Отмар Зафнауэр сообщил, что французская команда привезёт крупные обновления на Гран-при Эмилии-Романьи.
«Да, конечно, мы планируем привезти в Имолу ряд обновлений. Я не удивлюсь, если в Имолу новинки привезут вообще все команды. Думаю, в последние 25 лет команды привозили первые крупные обновления именно на первую европейскую гонку сезона.
Раньше это была Барселона, сейчас — Имола. Но это уже четвёртый этап. Так что да, первые крупные новинки всегда приезжают на четвёртую-пятую гонку сезона. И мы тоже это сделаем. В том числе речь об аэродинамических новинках», — приводит слова Отмара Зафнауэра Autosport.
«Альпин» после трёх гонок занимает пятую позицию в Кубке конструкторов, имея в своём активе 22 очка.
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