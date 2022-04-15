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Капито: финиш в очках Албона стал облегчением

Капито: финиш в очках Албона стал облегчением
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Руководитель команды «Уильямс» Йост Капито заявил, что команда смогла вздохнуть с облегчением, после того как Александер Албон смог заработать первые очки в сезоне на Гран-при Австралии.

«Конечно, для команды это стало облегчением. То, что мы смогли заработать первое очко на столь раннем этапе сезона, нас весьма обнадёживает. В гонках как раз хорошо то, что всё может быстро измениться. И результат последнего Гран-при показывает, что ничего не кончено, пока гонка не завершится. Если не сдаваться, продолжать атаковать, сохранять мотивацию и верить в себя даже в трудные времена, то всё может измениться», — приводит слова Капито F1i.

Напомним, Албон финишировал на десятой позиции в гонке в Мельбурне.

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