Эстебан Окон обозначил позицию по дальнейшему участию в Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Альпин» Эстебан Окон признался, что был бы рад участвовать в Гран-при в Саудовской Аравии и в будущем, если Формула-1 и правительство страны проведения этапа смогут обеспечить всем гонщикам гарантию безопасности.



«Конечно, у всех нас были опасения относительно Саудовской Аравии. Мы долго обсуждали этот вопрос со всеми пилотами. Однако, как только мы поговорили с властями и руководством Формулы-1, то получили заверения с их стороны, что никакая опасность нам не угрожает. Так что определённо мы были бы счастливы участвовать в гонках в этой стране и в будущем, если получим гарантии безопасности. Я, со своей стороны, буду очень рад вернуться в Джидду», — приводит слова Окона RaceFans.



Напомним, во время этапа в Джидде повстанцы нанесли ракетный удар по территории, находившейся в непосредственной близости от гоночной трассы.