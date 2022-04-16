Расселл: мы с Хэмилтоном не заинтересованы в борьбе за шестое место

Пилот немецкой команды «Мерседес» Джордж Расселл рассказал, что он вместе с товарищем по гоночному коллективу Льюисом Хэмилтоном будет делать всё возможное, чтобы навязать борьбу лидерам нынешнего сезона Формулы-1.

«Очевидно, что каждый хочет финишировать впереди своего товарища по команде, но мы с Льюисом не заинтересованы в борьбе за пятое или шестое место. Мы хотим работать вместе, чтобы сократить существующий разрыв. Так что между нами нет никаких обид. Неважно, Льюис ли опережает меня, либо впереди оказываюсь я, нас это никак не беспокоит. Перед нами сейчас более глобальная задача. Это долгая игра. Нам важно догнать этих парней, ведь мы здесь для того, чтобы побеждать», — приводит слова Расселла F1i.