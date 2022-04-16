«Не будь этого, впереди были бы «Мерседес» и «Ред Булл». Леклер объяснил успех «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выразил мнение, что его команда является лидером нынешнего сезона Формулы-1 благодаря изменению в регламенте чемпионата.
«Это были несколько трудных лет для «Феррари». Но эти трудные годы мы использовали для того, чтобы немного перестроить команду изнутри, чтобы попытаться стать сильнее и лучше в том, что мы делаем. Мы использовали изменение в регламенте и в итоге оказались к настоящему моменту на вершине.
Я всегда считал, что в «Феррари» есть нужные люди с правильным мышлением. Всё это позволяет нам в конечном счёте быть там, где мы сейчас находимся. Но нам действительно был нужен чистый лист бумаги, потому что «Ред Булл» и «Мерседес», не будь этих изменений в регламенте, были бы впереди и имели б очень большое преимущество над остальными», — приводит слова Леклера Motorsport Week.
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