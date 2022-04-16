Майк Крак — о выступлении «Астон Мартин» в нынешнем сезоне Формулы-1: волшебства не будет

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак поделился впечатлениями от работы в команде. Ранее на его должности трудился Отмар Зафнауэр. Крак пришёл вместо него перед стартом нынешнего сезона Формулы-1.



«У меня было много вопросов, когда мне предложили эту должность. Я сразу понимал, что это станет большим вызовом. Было бы легко взять и просто сбежать от всего этого. В общем, я и не ожидал, что будет легко.



И должен сказать, что первые три гонки выдались действительно непростыми. Но, в конце концов, Формула-1 есть Формула-1. Здесь всегда сложно. Необходимо иметь быструю машину, не допускать ошибок, в команде должны быть хорошие гонщики. Сейчас всего этого в нашем распоряжении нет. Мы должны действительно усердно работать. Волшебства не будет», — приводит слова Крака Motorsport.