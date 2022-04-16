Норрис: ни разу не разговаривал с Кими Райкконеном за три сезона Формулы-1

Британский пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, скучает ли он по чемпиону мира 2007 года Кими Райкконену.



«Я ни разу не разговаривал с Кими Райкконеном за три сезона Формулы-1. Не думаю, что я ему сказал хоть что-то, кроме «угу». Знаете, когда проходишь мимо какого-нибудь знакомого, которого на самом деле не знаешь. Тут такая же ситуация. Я скучаю по Кими и тому подобным вещам, но в остальном нет. В мире полно классных людей, у нас потрясающий состав пилотов. Так что немного скучаю, немного нет», — сказал Ландо Норрис в интервью YouTube-каналу Quadrant.



Напомним, Райкконен завершил карьеру по окончании сезона-2021. Последние сезоны он проводил в составе команды «Альфа Ромео». В коллективе его заменил соотечественник Валттери Боттас.