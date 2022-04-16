Вольф: не отказываюсь от слов, что мы можем стать на секунду быстрее

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф уверен, что его команда может превратить свою машину в автомобиль, на котором можно бороться за титул.



«В своей жизни я уже сталкивался с такими ситуациями, с этим просто нужно смириться. В прошлом году я сказал, что с новыми правилами иерархия в пелотоне может измениться — это и произошло. Команды средней группы очень близки, а мы недостаточно быстры, вот и всё. Есть множество областей, благодаря которым мы можем улучшить скорость. Нам просто нужно сконцентрироваться на себе и стать быстрее. У нас всё ещё команда, выигравшая множество чемпионатов.



Я не отказываюсь от слов, что мы можем стать на секунду быстрее. Я верю в это. А как иначе? Нельзя прыгнуть в машину времени и исправить ошибки, совершённые много месяцев назад. Не думаю, что это осуществимо. Поэтому сейчас у нас нет другого выбора, кроме как понять проблему и решить её. Каким бы ни был итоговый результат, благодаря этим знаниям мы можем изменить или лучше настроить машину», — приводит слова Вольфа RacingNews365.