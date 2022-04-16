Леклер: у нас есть парочка очень интересных новинок, которые мы покажем в следующих гонках

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался, что в следующих гонках итальянская команда рассчитывает привезти несколько интересных обновлений.



«У нас есть парочка очень интересных новинок, которые мы покажем в следующих гонках. Надеюсь, это поможет нам одержать верх над соперниками. Нас ждёт очень-очень близкая борьба, так что каждое небольшое обновление или изменение, которое мы привносим в машину, может иметь важное значение. Мы выложимся на сто процентов.



Сейчас нам слишком рано думать о чемпионате. Мы просто сосредоточимся на себе и постараемся по максимуму использовать возможности нашей машины. Я думаю, что трасса в Имоле станет лучшей для нашей машины», — приводит слова Шарля Леклера GPFans.