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Зафнауэр: мы дадим Алонсо ту машину, которая ему нужна

Зафнауэр: мы дадим Алонсо ту машину, которая ему нужна
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр поделился мыслями о планах на сезон-2022 Формулы-1.

«Надеюсь, что мы сможем предоставить Алонсо быструю машину. Помню, когда мне было 40 лет, я не уставал. Сейчас мне 57 лет и я устаю. В этом году мы с Фернандо и Эстебаном Оконом должны улучшить машину как можно больше. Если мы это сделаем, то сможем применить в следующем году то, чему научимся в нынешнем сезоне. В конце года мы сможем оценить, как многому мы смогли научиться в сравнении с остальными.

Мы дадим Фернандо ту машину, которая ему нужна. Посмотрим, как сложится сезон, он только начался, но я не думаю, что мы плохо поработали зимой. Будем прибавлять по ходу сезона и подниматься», — приводит слова Зафнауэра PlanetF1.

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