В «Альпин» объяснили, почему Пиастри не принял участия в тренировке домашнего этапа Ф-1

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, почему команда не решилась пустить за руль первой практики Гран-при Австралии Оскара Пиастри, для которого этот этап был домашним.



«Это была отличная идея, это было бы замечательно. Но машины новые, гонщики и команды всё ещё учатся, поэтому каждая тренировка важна. Кроме того, трасса в Мельбурне была изменена, у нас было не так много запчастей. Это совершенно не то же самое, как если бы в аварию мог попасть обычный резервный гонщик. На Оскара нельзя давить так сильно, несмотря на его талант.



Если вы сломаете шасси, то, как и у «Хааса», у нас бы не было запасного. Было слишком много рисков, поэтому мы решили дать ему возможность позже в этом сезоне, и мы хотели бы, чтобы он попробовал себя на тех трассах, на которых он пилотировал раньше», — приводит слова Росси Motorsport.