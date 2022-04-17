«Едва ли я мог бы сделать это в «Ред Булл». Албон — о том, что стал лидером в «Уильямсе»
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Тайско-британский пилот «Уильямса» Александер Албон признался, что в настоящее время чувствует себя лидером команды.
«Ощущения другие, если сравнить с тем временем, когда я был в «Ред Булл». Сейчас я как никогда ранее чувствую себя лидером команды. Понимаю, что должен наилучшим образом использовать свой опыт и развивать машину вместе с Николасом Латифи. Пожалуй, у меня был год на то, чтобы повзрослеть. Едва ли я мог бы сделать это в 2020 или 2019 году», — приводит слова Албона издание PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте F1 Nation.
В личном зачёте пилотов Формулы-1 нынешнего сезона Албон после трёх этапов занимает 16-е место, имея в активе одно набранное очко (Гран-при Австралии – 10-е место).
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