Андреас Зайдль: «Макларен» может бороться за топ-10 в каждой гонке

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль выразил уверенность, что неудачное выступление его команды на Гран-при Бахрейна было не более чем единичным случаем, о чём, по его мнению, свидетельствует улучшение результатов команды на этапе в Австралии.
«Я думаю, что у нас есть пакет, который позволяет нам бороться за топ-10 в каждой гонке. Полагаю, что Бахрейн был просто особенным гоночным уик-эндом для нас. Очевидно, что те места не отражают всей картины. Мы хотим иметь более конкурентоспособный пакет и сейчас работаем над этим. Уверен, что в скором времени всё получится», — сказал Зайдль в подкасте F1 Nation.
Напомним, пилоты «Макларена» Даниэль Риккардо и Ландо Норрис показали 14-й и 15-й результаты по итогам гонки Гран-при Бахрейна. В Мельбурне Норрис был пятым, а Риккардо — шестым.
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