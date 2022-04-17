«Такого нам раньше никогда не удавалось». Тото Вольф оценил преимущество мотора «Феррари»
Поделиться
Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф отметил успехи «Феррари», достигнутые итальянской командой в области совершенствования силовой установки.
«Мы все увидели огромный скачок «Феррари», который команда совершила в этом году, если провести сравнение с прошлым. Они превратили отставание в 10 кВт в преимущество в 10 кВт, такого нам раньше никогда не удавалось. Но что есть, то есть. В этом, нужно признать, их заслуга», — приводит слова Вольфа издание Formula1News.co.uk.
В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 лидерство в настоящее время удерживает «Феррари». В активе итальянского гоночного коллектива 104 очка после трёх Гран-при. На счету «Мерседеса», занимающего второе место, 65 баллов.
Комментарии
- 17 апреля 2022
-
12:41
-
11:49
-
10:58
-
10:00
-
01:09
- 16 апреля 2022
-
23:40
-
21:54
-
20:48
-
19:58
-
18:57
-
17:58
-
16:04
-
16:03
-
14:49
-
13:37
-
12:12
-
11:41
-
10:35
-
10:02
- 15 апреля 2022
-
23:47
-
23:03
-
21:59
-
21:02
-
20:06
-
18:55
-
17:41
-
16:11
-
15:19
-
14:24
-
13:45
-
12:34
-
12:05
-
11:16
-
10:41
-
09:58
Партнерский контент