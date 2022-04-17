«Такого нам раньше никогда не удавалось». Тото Вольф оценил преимущество мотора «Феррари»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф отметил успехи «Феррари», достигнутые итальянской командой в области совершенствования силовой установки.



«Мы все увидели огромный скачок «Феррари», который команда совершила в этом году, если провести сравнение с прошлым. Они превратили отставание в 10 кВт в преимущество в 10 кВт, такого нам раньше никогда не удавалось. Но что есть, то есть. В этом, нужно признать, их заслуга», — приводит слова Вольфа издание Formula1News.co.uk.



В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 лидерство в настоящее время удерживает «Феррари». В активе итальянского гоночного коллектива 104 очка после трёх Гран-при. На счету «Мерседеса», занимающего второе место, 65 баллов.